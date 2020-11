Bitcoin sorgt auch in diesem Jahr wieder für viele Schlagzeilen. Neben privaten interessieren sich auch immer mehr institutionelle Investoren für die bekannteste Kryptowährung. In einer aktuellen Studie beschäftigt sich die Landesbank Baden-Württemberg mit dem Geschehen in dem Segment. Dabei gehen die Analysten der Frage nach, wie der fulminante...

Den vollständigen Artikel lesen ...