Bielefeld (ots) - Der weltweit führende SAP Partner itelligence übernimmt das SAP-Beratungshaus Pasafin Oy, in Finnland. itelligence unterstreicht dadurch seine Position als führendes SAP Beratungshaus in Skandinavien.Die itelligence | NTT DATA Business Solutions (http://www.itelligencegroup.com/de), das weltweit führende SAP-Beratungsunternehmen, erweitert seine Präsenz in Skandinavien. Zum 1. Dezember 2020 übernimmt itelligence das Beratungshaus Pasafin (http://www.Pasafin.fi) in Helsinki, Finnland.Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Mit der Übernahme von Pasafin, dem führenden SuccessFactors Partner, ist itelligence jetzt auch in Finnland präsent. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Pasafin, den Spezialisten für HR-Themen und Cloud-Transformation. Wir nutzen diese Kompetenz, um unsere Position als führender SuccessFactors Partner auf ganz Skandinavien zu erweitern."Pasafin, gegründet im Jahr 2005, ist ein namhaftes finnisches Beratungshaus, dass sich bereits sehr früh erfolgreich auf die Beratung von cloudbasierten SAP-Lösungen, wie SAP SuccessFactors, für den Human Capital Management-Bereich spezialisiert hat. Pasafin ist nicht nur mit vielen namhaften finnischen Kunden eng vernetzt, sondern ist auch ein gefragter Berater für international tätige Konzerne."Wir können es kaum erwarten, Teil von itelligence zu sein. itelligence ist sowohl global als auch in Skandinavien ein äußerst erfolgreicher SAP-Partner. Daher sind wir überzeugt, dass das die strategische Erweiterung unserer Reichweite perfekt ergänzt und wir unserem exzellenten Ruf gerecht werden können, unsere Leistungen in "Time&Budget" und in höchster Qualität zu erbringen ," unterstreicht Anne Hiljanen, Gründerin von Pasafin. "Ich persönlich freue mich besonders, dass unsere Wertvorstellung passen. Mit den neuen Möglichkeiten, den erweiterten HR-Kapazitäten, bieten wir unseren Kunden in Finnland zusätzlichen Nutzen", fährt Anne Hiljanen fort.Die Gründerin von Pasafin, Anne Hiljanen, sowie das Management-Team und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pasafin werden Teil des itelligence Nordic HCM-Teams unter der Führung von Morten Bjerregaard."Ich freue mich, das Team von Pasafin begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Position in Skandinavien festigen und den strategischen Ansatz von itelligence im Bereich HR und HR-Transformation perfekt ergänzen. Gleiches gilt auch für uns - nämlich durch Implementierung und Bereitstellung geschäftsorientierter Lösungen, die so global wie nötig und so lokal wie möglich sind, für die Personalabteilungen unserer Kunden Mehrwert zu schaffen", sagt Morten Bjerregaard, Head of Human Capital Management, itelligence Dänemark.Wachstum durch Cloud-StrategieIn den kommenden Jahren verfolgt itelligence weiterhin das ehrgeizige Ziel, bevorzugtes SAP Beratungshaus in Skandinavien zu werden. Nicolaj Vang Jessen sagt: "Wir versuchen bereits seit einigen Jahren, in Finnland Fuß zu fassen, und mit der Übernahme von Pasafin haben wir dieses strategische Ziel jetzt erreicht. In meinen Augen haben wir die besten Voraussetzungen, weiter zu wachsen", und führt weiterhin aus: "Wir spüren ein wachsendes Interesse an Cloudlösungen vonseiten unserer Kunden und itelligence hat bereits viele skandinavische Unternehmen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen bei der Implementierung von SAP-Cloudlösungen unterstützt. Mit der Erfahrung von Pasafin im Bereich SuccessFactors erwarten wir eine spürbare Expansion unseres Cloud-Geschäfts und betrachten es als wichtigen Treiber unseres kontinuierlichen Wachstums in Skandinavien."Kontakt für weitergehende InformationenExecutive Vice President, Managing Director, Nicolaj Vang Jessen, itelligence, Skandinavien+45 2543 8808, Nicolaj.Vang.Jessen@itelligence.dk (mailto:Nicolaj.Vang.Jessen@itelligence.dk) Head of Human Capital Management, Morten Bjerregaard, itelligence Skandinavien+45 40506175, Morten.Bjerregaard@itelligence.dk (mailto:Morten.Bjerregaard@itelligence.dk) Gründerin, Anne Hiljanen, Pasafin+358 40 523 1000, Anne.Hiljanen@Pasafin.fi (mailto:Anne.Hiljanen@wood.fi) PasafinPasafin ist ein renommierter Partner im Bereich Human Resource Information Management (HRIS). Das Angebot umfasst Top-Beratungsdienstleistungen für SAP SuccessFactors Cloud, Workday HCM Cloud, SAP HCM On-Premise und weitere HRIS-Anwendungen. Pasafin unterstützt Kunden seit 2005 bei der Optimierung ihrer digitalen HR-Prozesse weltweit. Die Stärke von Pasafin liegt der Liefertreue und dem exzellenten Ruf für die fristgerechte Erbringung hochwertiger Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Kostenrahmen. Mit einem ständig weiterentwickelten Dienstleistungsportfolio bietet Pasafin seinen Kunden Support und Beratung von der Planung und Implementierung bis zum Betrieb der HRIS-Dienste (Pasafin CARE - AMS). Pasafin berät beispielsweise zu HRIS-Roadmap und -Prozessen und unterstützen Kunden bei Prozessen zu Informations-/Angebotsanfragen. Pasafin ist anerkannter VAR für SuccessFactors und Implementierungspartner mit umfangreicher Erfahrung bei HRIS-Projekten. www.Pasafin.fi (http://www.Pasafin.fi)Ansprechpartner für die PresseHead of Corporate Public RelationsSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldTel.: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107E-Mail: Silvia.Dicke@itelligence.de (mailto:Silvia.Dicke@itelligence.de) itelligenceDie itelligence AG verbindet innovative SAP Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und -Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren. Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland.itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,040 Mrd. 