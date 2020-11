Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondswirtschaft ist der größte Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutschland, so die Experten von BVI."Die Menschen haben zwar oft über Versicherungen, Versorgungswerke oder Arbeitgeber einen anderen Zugang, aber verwaltet wird letztlich ein großer Teil des Sozialkapitals in Fonds", sage Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI. Laut einer Umfrage hätten die Mitglieder zur Jahresmitte rund 1.600 Milliarden Euro für Altersvorsorgezwecke verwaltet. Das sei knapp die Hälfte des Gesamtvermögens der Fondsbranche. Zum Vergleich: Vor drei Jahren habe der Anteil bei 40 Prozent gelegen. In diesem Zeitraum sei das Vermögen für Altersvorsorgezwecke um 430 Milliarden Euro gestiegen. ...

