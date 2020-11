Noch zu Beginn dieses Jahres hielt sich die Bank auf America-Aktie im Bereich von 35,72 US-Dollar auf, aber auch dieser Wert konnte sich dem Corona-Crash im Frühjahr nicht entziehen und setzte bis Mitte März auf ein Niveau von gerade einmal 17,95 US-Dollar zurück. Von dort aus hat sich der Wert wieder sichtlich erholt und konnte im Juni ein erstes markantes Verlaufshoch um 29,01 US-Dollar generieren. Im Spätsommer musste das Papier jedoch größere Gewinnmitnahmen verkraften, in diesem Monat trieben Käufer die Notierung jedoch wieder sichtlich voran und führten in der abgelaufenen Woche zu einem Test der Sommerhochs. An dieser Stelle dürfte sich nun der weitere mittelfristige Weg für die Bank auf America entscheiden, ein Blick auf die Charttechnik könnte wertvolle Hinweise auf den weiteren Verlauf liefern.

1-2-3 Erholung wahrscheinlich

Sollte sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...