Bei der Umstellung auf die Elektromobilität haben die Münchener sehr ehrgeizige Ziele. Bis 2025 will der Premiumhersteller in Europa jedes dritte Auto mit Hybrid- oder Elektroantrieb ausliefern. Schon 2023 soll die Produktpalette 25 Modelle mit Elektroantrieb beinhalten. Damit BMW die einstige Vorreiterrolle in Sachen Elektromobilität zumindest zum Teil wieder zurückgewinnen kann, wird jetzt die Produktion umgestaltet.



Bereits 2022 soll an den deutschen Produktionsstandorten in München, Leipzig, Regensburg und Dingolfing jeweils mindestens ein Elektromodell gebaut werden, wobei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektroantrieb parallel auf dem gleichen Band produziert werden sollen. Bis 2024 wird dann laut den Planungen von BMW die Fertigung von Diesel- und Verbrennungsmotoren aus dem Stammwerk München nach Großbritannien und Österreich verlagert. Charttechnisch steht die BMW-Aktie kurz vor dem Break des Vor-Corona-Hochs bei rund 77 €.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BMW-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de