Plug-in-Hybride und Wasserstoffautos bietet Toyota schon länger an. Im Januar 2021 bringt der japanische Autobauer mit dem Lexus UX 300e sein erstes rein batterieelelektrisches Premium-SUV auf den Markt. Die Premium-Marke Lexus übernimmt bei Toyota die Pionieraufgabe, den ersten Vollstromer des Konzerns in den Markt einzuführen. Zu Preisen ab knapp 48.000 Euro startet der auf dem beliebten Verbrennermodell Lexus UX basierende 300e. Ein weiteres Modell der Muttermarke soll "in naher Zukunft" angekündigt werden. Das ist der Lexus UX 300e ...

