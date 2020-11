DJ Moderna reicht Antrag auf Zulassung des Corona-Impfstoffs ein

NEW YORK (Dow Jones)--Der Impfstoffhersteller Moderna will noch an diesem Montag in den USA und Europa Anträge auf Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 einreichen. Nach dem Abschluss der Studie habe der Impfstoff eine Erfolgsquote von 94,1 Prozent gezeigt, teilte das US-Unternehmen mit, das bereits vorab über eine solche Wirksamkeit berichtet hatte.

Damit könnte Moderna als zweites Unternehmen noch Ende des Jahres in den USA mit einer Impfung am Start sein. Auch Pfizer und Biontech haben dort für ihren gemeinsamen Impfstoff schon einen Zulassungsantrag gestellt.

Laut Moderna ist der Impfstoff recht sicher, auch wenn es einige Berichte über Kopfschmerzen gebe und andere leichte Reaktionen. Das US-Unternehmen rechnet damit, dass ein Expertenausschuss am 17. Dezember über eine Empfehlung zur Zulassung des Impfstoffs beraten soll. Das Unternehmen brauche dann wenige Wochen, um die Impfdosen ausliefern zu können. Für die Impfung von Pfizer/Biontech trifft sich ein Expertengremium am 10. Dezember.

November 30, 2020

