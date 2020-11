Maritime Resources will die nächste Goldmine in der kanadischen Provinz Neufundland bauen. Am kommenden Mittwoch wird CEO Garett Macdonald das Unternehmen im Rahmen eines Live-Webinars präsentieren und sich den Fragen der deutschen Anleger stellen. Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.

Noch unentdeckte Goldperle

Die Aktie von Maritime Resources (0,14 CAD; CA57035U1021) ist bisher den wenigsten Anlegern geläufig. Die Kanadier haben in aller Stille die historische Hammerdown-Mine, die in den Jahren 2000 bis 2004 von Richmont Mines betrieben wurde, weiterentwickelt und streben die Wiederaufnahme der Goldproduktion an. Ihnen kommt dabei die in Teilen bereits vorhandene Infrastruktur in einer gut erschlossenen Mining-Region entgegen. Maritime plant mit einer Produktion von durchschnittlich 70.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren. Das Unternehmen ist dank einer Finanzierung im ...

