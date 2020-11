Mit einem deutlichen Plus springt die Aktie des Turbinenbauers Vestas am Montag auf ein neues Allzeithoch. Schwung verleiht eine neue Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux. Zudem hat die EU-Kommission den 709 Millionen Euro schweren Deal mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) genehmigt.Bei Vestas liege der Fokus nun auf der längerfristigen Anlagestory, so Kepler Cheuvreux. Die Analysten haben die Einstufung für den Turbinenbauer nun von "Hold" auf "Buy" angepasst und das Kursziel deutlich von 905 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...