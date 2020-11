Die Inseego Corp. arbeitet neu mit dem führenden Schweizer Telekommunikations- und IT-Unternehmen Swisscom zusammen, um den mobilen 5G MiFi M2000-Hotspot von Inseego auf den Schweizer Markt zu bringen. Das Gerät unterstützt das landesweite 5G-Netz von Swisscom..

Inseego 5G MiFi M2000 Lands in Switzerland (C)2020. Inseego Corp.

Der mobile Inseego-Hotspot 5G MiFi M2000 ist der erste mobile 5G MiFi-Hotspot im Handel, der auf der 5G-Technologie der zweiten Generation basiert und blitzschnelle Geschwindigkeiten und nahtlose Konnektivität über die in Europa verfügbaren 5G-Sub-6- und 4G-LTE-Netze bietet. Mit Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS) bietet der 5G MiFi M2000 eine einmalige Kombination aus Geschwindigkeit, Leistung und Reichweite auf dem Markt.

"Mit ultraschnellen, soliden Breitbandverbindungen und geringen Latenzzeiten eröffnet 5G die jüngste Generation der Mobilkommunikation eine Vielzahl neuer Möglichkeiten", sagt Nicolas Müntener, Head of Device Management bei Swisscom. "Als erster europäischer Anbieter, und fünfter weltweit, der mit einem 5G-Netz live ging, freuen wir uns, unsere Gerätepalette mit der neuesten Generation mobiler Hotspots zu erweitern, damit unsere Kunden von den Möglichkeiten des 5G-Netzes von Swisscom profitieren."

Revolutionäre Technologie trifft auf bahnbrechende Leistung

Mit Inseegos eigener und innovativer Umsetzung liefert die 5G MiFi M2000-Serie von Inseego Datengeschwindigkeiten im Gigabit-plus*-Bereich in Sub-6-GHz-Bändern. Sie unterstützt auch neue Anwendungen, für die die Reaktionsfähigkeit und extrem geringe Latenzzeit erforderlich sind, die die 5G-Technologie ermöglicht.

"Die weltweite Nachfrage nach unserem gesamten 5G-Portfolio an mobilen Breitband- und drahtlosen Festnetzlösungen ist äussrst hoch und wächst weiterhin schnell. Unsere 5G-Hochleistungsprodukte sind der Goldstandard. Sie bieten die überragende Geschwindigkeit, eine ultra-geringe Latenzzeit und die fortschrittlichsten Cyber-Sicherheitsfunktionen der Branche", sagt Simon Rayne, Senior Vice President und Managing Director UK, EMEA und APAC bei Inseego. "Mit der Einführung unseres branchenführenden mobilen 5G MiFi-Hotspots der zweiten Generation in das Geräteangebot von Swisscom, werden Verbraucher und Nutzer in Unternehmen in den Genuss neuer Erfahrungen und Anwendungen kommen, die zu einem höheren Geschäftswert führen."

Inseegos mobiler Hotspot 5G MiFi M2000 bietet ein vollumfassendes und sicheres 5G-Erlebnis. Die Kunden von Swisscom geniessen damit folgende Vorteile:

Keine Engpässe mehr mit Wi-Fi 6 : Der 5G MiFi M2000 nutzt die effiziente, simultane Dual-Band Wi-Fi 6-Technologie, die eine viermal höhere Durchsatzkapazität pro Benutzer* bietet und deutlich schnellere Geschwindigkeiten für verbundene Geräte im Vergleich zu Wi-Fi 5 und verbindet über abgesicherte Verbindungen für bis zu 30 WLAN-fähige Geräte.

: Der 5G MiFi M2000 nutzt die effiziente, simultane Dual-Band Wi-Fi 6-Technologie, die eine viermal höhere Durchsatzkapazität pro Benutzer* bietet und deutlich schnellere Geschwindigkeiten für verbundene Geräte im Vergleich zu Wi-Fi 5 und verbindet über abgesicherte Verbindungen für bis zu 30 WLAN-fähige Geräte. Sicherheit der Verbindungen auf Unternehmensniveau : Die in den USA entworfene und entwickelte 5G MiFi M2000-Serie bietet mehrere Schutzebenen mit dem neuesten WLAN-Sicherheitsprotokoll WPA 3, fortschrittlicher Verschlüsselung, Hacker-Prävention, Passwortschutz, Gast-WLAN-Netzwerk, VPN-Passthrough und OpenVPN

: Die in den USA entworfene und entwickelte 5G MiFi M2000-Serie bietet mehrere Schutzebenen mit dem neuesten WLAN-Sicherheitsprotokoll WPA 3, fortschrittlicher Verschlüsselung, Hacker-Prävention, Passwortschutz, Gast-WLAN-Netzwerk, VPN-Passthrough und OpenVPN Machen Sie im Handumdrehen aus jedem WLAN-fähigen Gerät ein 5G-Kraftpaket : Mit einem großen 2,4-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay und einfachen Menüs, die mehrere Sprachen unterstützen, ist es mit dem Plug-and-Play 5G MiFi 2000 ein Leichtes, rund um die Uhr* über Laptops, Smartphones, Tablets und andere WLAN-fähige Geräte mit allen in Verbindung zu bleiben, wichtige Informationen anzuzeigen und Daten zu schützen.

: Mit einem großen 2,4-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay und einfachen Menüs, die mehrere Sprachen unterstützen, ist es mit dem Plug-and-Play 5G MiFi 2000 ein Leichtes, rund um die Uhr* über Laptops, Smartphones, Tablets und andere WLAN-fähige Geräte mit allen in Verbindung zu bleiben, wichtige Informationen anzuzeigen und Daten zu schützen. Verschieben Sie die Grenzen mit 5G: Von datenhungrigen Verbrauchern über Mitarbeiter mit Remote-Zugriff bis hin zu hochmodernen Unternehmensanwendungen bietet der 5G MiFi M2000ultraschnelle, sichere und zuverlässige 5G-Konnektivität für eine Welt aufregender neuer Anwendungen, die geringe Latenzzeiten und exponentielle Kapazitäten unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Notfallhilfe, Fertigung, Bildung und Unterhaltung erfordern.

*Tatsächliche Geschwindigkeiten und Abdeckung können variieren. Viermal höherer Wi-Fi 6-Durchsatz pro Benutzer, wenn mehrere Geräte verbunden sind. Akkulebensdauer und Ladezeit können je nach Anzahl der verbundenen Geräte und Aktivität variieren. Chipsatz des 5G MiFi M2000 von Inseego: Qualcomm Snapdragon X55, 5G Modem-RF-System.

MEDIEN: Wenn Sie mehr über die 5G-Lösungen von Inseego erfahren oder ein Interview mit der Geschäftsleitung vereinbaren möchten, nutzen Sie folgende Kontaktdaten: press@inseego.com.

Über Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein Branchenpionier im Bereich intelligente Gerät-zu-Cloud-Lösungen, die den 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine großflächigere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, geringe Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen hochzuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen Lösungen für mobilen Breitbandzugang und drahtlosen Festnetzzugang (FWA) bieten die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in einem umfassenden Produktportfolio, solide Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den rauesten Industrieumgebungen. Die Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego, entworfen und entwickelt in den USA, nutzen die patentierten Technologien des Unternehmens, um Dienstanbietern, Unternehmen und Behörden weltweit herausragende drahtlose Konnektivität zu bieten. www.inseego.com

Über Swisscom

Swisscom, das führende Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und eines der führenden IT-Unternehmen, hat seinen Sitz in Ittigen in der Nähe der Hauptstadt Bern. Außerhalb der Schweiz ist Swisscom mit Fastweb auf dem italienischen Markt präsent. In der ersten Jahreshälfte 2020 erwirtschafteten rund 19.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 5,443 Mrd. CHF Das Unternehmen befindet sich zu 51 in Bundesbesitz und ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz.

©2020 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind Marken der Inseego Corp. MiFi ist eine eingetragene Marke der Inseego Corp. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Qualcomm und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Andere Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die hier erwähnt werden, sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

