Volkswagen hat nach eigenen Angaben eine "grüne Batterie-Logisitk" für das MEB-Werk Zwickau in Betrieb genommen. Der Transport der Batterien per Schiene soll im Vergleich zum Lkw-Transfer rund 11.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die Lieferkette der Batterien für den ID.3 und ID.4 ist bekannt: Vom polnischen Werk des Zelllieferanten LG Chem in Breslau gehen die vorgefertigten Module per Zug nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...