Die Cloud gehört zu den absoluten Trendthemen aktuell und auch für die kommenden Jahre. Hierbei sind sowohl Plattformanbieter als auch Softwarefirmen mit entsprechenden Applikationen tätig. Ein Unternehmen, das den Spagat zwischen diesen beiden "Cloud-Pfeilern" wagt, ist die Software AG. Daraus ergeben sich besondere Wachstumsfantasien.

Aus dem Bereich der Datenbanken kommend, hat sich die Software AG inzwischen in drei Segmenten aufgestellt: Mit fast 60 % Umsatzanteil ist der Bereich Digital Business Platforms der wichtigste und enthält Produkte und Plattformen beispielsweise zur Integration von Apps bzw. SaaS-Angeboten (Software as a Service). Das frühere Kerngeschäft Datenbanken (heute Adabas & Natural) kam in den ersten neun Monaten 2020 noch auf einen Umsatzanteil von rd. 33 %. Der Rest entfiel auf den Hoffnungsträger Cloud / Internet of Things. Mit 37,7 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...