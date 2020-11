Die Aktie von Tesla klettert am Montag erstmals seit dem Börsengang auf über 600 Dollar. Seit Jahresanfang liegt der Titel nun mit 640 Prozent im Plus. Bei der Marktkapitalisierung hat Tesla etliche Unternehmen überholt. Nun liegt der Elektroautopionier auch vor Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway.Tesla kommt aktuell auf 555 Milliarden Dollar und ist damit mehr wert als Berkshire Hathaway mit 554 Milliarden Dollar. Damit hat Elon Musk Warren Buffett in diesem Jahr schon zum zweiten ...

