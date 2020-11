Unsere beiden heutigen Protagonisten TUI AG und Deutsche Lufthansa legten in den letzten Handelstagen bzw. -wochen eine veritable Zwischenrally auf das Börsenparkett. Beide Werte reagierten damit auf die seit Anfang November um sich greifenden Impfstoffhoffnungen. Nachdem die beiden Aktien in den letzten Monaten seit Ausbruch der Pandemie von deren Begleitumständen geknebelt wurden und an der Börse unter großem Druck standen, fielen die hoffnungsvollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...