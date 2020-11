Die Aktie von des US-Biotech-Unternehmens und Corona-Impfstoff-Mitstreiters Novavax hat zum Wochenauftakt einen Dämpfer erlitten. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es mehr als fünf Prozent nach unten. Am Freitag hatte das Papier an der New Yorker Heimatbörse noch einen Kurssprung von 22,5 Prozent auf 125,69 Dollar hingelegt. Wie heute bekannt wurde, wird sich allerdings die entscheidende Studie für den Covid-Impfstoffkandidaten um einige Wochen verzögern.Für die Zulassung in den USA und Mexiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...