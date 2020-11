DJ Commerzbank: Regulatorische Kapitalanforderungen sinken für 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anforderungen an das Eigenkapital der Commerzbank sind gesunken. Wie das Institut mitteilte, hat die Finanzaufsicht Bafin den Puffer für anderweitig systemrelevante Institute ("D-SIB") auf 1,25 Prozent von zuvor 1,5 Prozent abgesenkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) festgelegte Höhe der bankspezifischen Kapitalanforderungen unterdessen unverändert in Kraft gelassen.

Die harte Kernkapital-Anforderung der Commerzbank liegt damit zum 30. September pro-forma bei 9,53 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Die Commerzbank hatte für Ende September eine harte Kernkapitalquote von 13,5 Prozent ausgewiesen.

Die Anforderung setzt sich zusammen aus dem CET-1-Minimum von 4,5 Prozent, der zusätzlichen Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) von 1,125 Prozent, dem Kapitalerhaltungspuffer (Capital Conservation Buffer) von 2,5 Prozent und dem gesenktem "D-SIB"-Kapitalpuffer von 1,25 Prozent. Hinzu kommt der antizyklische Kapitalpuffer (Countercyclical Capital Buffer) von derzeit 0,02 Prozent.

