Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Aves One AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) durch die erfolgreichen Investitionen im Rail-Segment den Umsatz um über 9 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im Neunmonatszeitraum 2020 auf 93,60 Mio. Euro (9M 2019: 85,82 Mio. Euro) gestiegen. Dabei habe ausschließlich das im Fokus der Investitionsaktivitäten stehende Rail-Segment zum Umsatzwachstum beigetragen. Dem stehe eine rückläufige Entwicklung der Umsätze im Container-Bereich gegenüber. Ursächlich dafür seien ein verminderter Bestand an Seecontainern und Mietpreissenkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie gewesen. Das Nachsteuerergebnis habe mit -4,79 Mio. Euro (9M 2019: 13,77 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Nach Darstellung der Analysten sei dieser Wert aber von nicht liquiditätswirksamen Wechselkurseffekten über -8,15 Mio. Euro (9M 2019: 8,85 Mio. Euro) beeinflusst gewesen. Bereinigt um diese Effekte habe die Gesellschaft laut GBC ein Nachsteuerergebnis von 3,36 Mio. Euro (9M 2019: 4,92 Mio. Euro) erreicht. Das Management erachte das Erreichen eines Umsatzvolumens von 117 Mio. Euro und eines EBITDA von über 84 Mio. Euro für realistisch. Die Analysten bestätigen auf Basis ihrer unveränderten Prognosen für 2020 und für die kommenden Geschäftsjahre das Kursziel von 13,50 Euro und das Rating "Kaufen".

