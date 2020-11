Warren Buffett wurde in der Coronakrise vielfach für seine Passivität kritisiert, zu wenig im Crash eingekauft zu haben. Doch der Starinvestor ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, baute weiterhin Cash auf und befreite sein Portfolio von Altlasten. An der Entwicklung der Aktie sieht man, dass sich diese Strategie ausgezahlt hat.Die Berkshire-Aktie hat in der vergangenen Woche einen neuen Rekordstand bei 234,99 Dollar markiert und notiert auch heute in der Nähe dieser Marke. Damit haben die Bullen ...

