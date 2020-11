Eine scharfe Korrektur hat die Rekordfahrt des Bitcoin in der Vorwoche jäh unterbrochen. Doch am heutigen Montag zündet er erneut den Turbo und springt in der Spitze um fast zehn Prozent nach oben. Das Mehrjahreshoch aus der Vorwoche hat er dabei bereits hinter sich gelassen - und steuert nun geradewegs auf das Allzeithoch zu. Nachdem der Bitcoin am letzten Mittwoch bei 19.391 Dollar den höchsten Stand seit dem Allzeithoch von Ende 2017 erreicht hatte, gab es zunächst einen herben Dämpfer: Tags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...