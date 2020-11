Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim Nasdaq 100 aktuell in etwa die Waage. Das Kursbarometer sinkt nur minimal um 0,22 Prozent. An den US-Börsen zeigen sich die Börsenteilnehmer zur Stunde nicht in Kauflaune, sie verkaufen aber auch nicht in größerem Maß. Konsequenz: Für den Nasdaq 100 steht ein Minus von nur 0,22 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...