Erneuerbare Energien sind zu Wochenbeginn an der Börse wieder gefragt. Auf breiter Front legen die Aktien deutlich zu, auch die Nordex-Aktie zählt zu den Gewinnern. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für den Turbinenbauer massiv nach oben geschraubt. In Euphorie sollten Anleger deshalb aber nicht verfallen.Analyst Douglas Lindahl zeigt sich zwar positiv von den Nordex-Zielen für 2022 überrascht. Das Kursziel hob er deshalb von 11 auf 19 Euro an. Dennoch lautet seine Einstufung weiterhin lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...