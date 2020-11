In unserem letzten Beitrag zum Zuckerpreis vom 14.08.2020 merkten wir an, dass ein Überwinden des 61,8 % - Fibonacci-Retracements, an dem der Zuckerpreis damals stand, ein sehr positives strukturelles Zeichen dafür sei, dass auch die langfristige Abwärtstrendlinie mittelfristig überwunden würde.Nun, inzwischen hat er dies getan und hält sich seit mehreren Wochen auf Schlusskursbasis über seiner langfristigen Abwärtstrend-Linie (s. Chart).Damit hat Zucker nicht nur die charttechnischen Wunden aus dem Ausverkauf vom März 2020 auskuriert. Die fraktale Bodenbildung gab auch erneut nützliche Hinweise darauf, dass die Zyklustiefstkurse bei Zucker sehr wahrscheinlich hinter uns liegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...