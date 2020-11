Original-Research: GK Software SE - von Montega AG



GK Software SE



ISIN: DE0007571424

ISIN: DE0007571424



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.11.2020

Kursziel: 103,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Q3-Zahlen verdeutlichen Skalierungspotenzial von GK Software

GK Software hat am vergangenen Donnerstag den Q3-Bericht veröffentlicht. Wir haben dies zum Anlass genommen, unsere Annahmen zu plausibilisieren bzw. sowohl die kurz- als auch die langfristigen Prognosen anzupassen.

Wie Anfang November vorläufig berichtet betrug das EBIT nach 9M 5,6 Mio. Euro, während im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust i.H.v. 4,2 Mio. Euro anfiel. Damit steigerte GK die EBIT-Marge im Neunmonatszeitraum auf 6,5% (+11,6 PP yoy). Angesichts der Tatsache, dass solch ein Profitabilitätsniveau zuletzt im Geschäftsjahr 2011 erzielt wurde, erscheint das Mitte 2019 auferlegte Effizienzprogramm erfolgreich vollzogen. Dabei wurden nach 9M insbesondere Personalmaßnahmen (Personalaufwand: -4,4% yoy; Mitarbeiterzahl: -9,2% yoy) sowie infolge von u.a. gesunkenen Reisekosten Einsparungen bei den sonstigen Betriebsaufwendungen (-17,2% yoy) realisiert. Daher erwarten wir für das Gesamtjahr nun Personalaufwendungen von 76,1 Mio. Euro (zuvor: 77,9 Mio. Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen von 20,1 Mio. Euro (zuvor: 23,7 Mio. Euro). Da wir einen Teil der reduzierten Kostenbasis als nachhaltig erachten, gehen wir auch in den Folgejahren von erhöhten Ergebnismargen aus.



Auch der berichtete Umsatzsplit lässt ein zweistelliges Margenniveau u.E. immer visibler erscheinen. So liegt der Anteil der vertraglich wiederkehrenden Erlöse angesichts von Wartungsumsätzen in Höhe von 16,1 Mio. Euro sowie den Erlösen aus Subskriptionen und SaaS-Angeboten (gewährte Software-Nutzungsrechte) von 2,1 Mio. Euro nach 9M bei 21,3%. Darüber hinaus haben mit den Smart Extensions (33,7 Mio. Euro nach 9M) und den Platform Extensions (16,3 Mio. Euro nach 9M) weitere 58,6% der Gesamtumsätze wiederholenden Charakter. Zwar liegt ihnen keine Vertragsbasis zugrunde, dennoch erhöhen sie sich aufgrund notwendiger Erweiterungen der bei den Einzelhändlern betriebenen Plattformen sukzessive mit der Anzahl neuer Kunden. Vereinnahmte Platform Extensions unterliegen der vertraglichen Wartungspflicht, wodurch sie die 'recurring revenues' indirekt erhöhen.



Das Angebot der Deutschen Fiskal wurde Anfang November in den Regelbetrieb überführt und stellt weiterhin die einzige zertifizierte Cloud-Lösung für die Realisierung der deutschen Fiskalisierung dar. Aufgrund der aussichtsreichen Marktposition erwarten wir ab 2021 aus der Tochtergesellschaft nach wie vor SaaS-Umsätze in einer Größenordnung von 5 bis 6 Mio. Euro p.a. bei einem zweistelligen Margenniveau. Die neuen (Teil-)Lockdowns im Zuge der 'Corona-Krise' stellen für den Einzelhandel hingegen wesentliche Risiken dar und könnten die Investitionsbereitschaft und somit das Neugeschäft der GK Software weiterhin belasten. Wir sehen etwas gemilderte Vertriebschancen für Q4 und haben unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr daher um 2,3% auf 121,8 Mio. Euro reduziert.

Fazit: Die sich u.E. nachhaltig verstärkende Cloud-Transformation bei Kassensystemen, der perspektivisch zunehmende Digitalisierungsdruck im Einzelhandel sowie der verpflichtende Umstieg auf rechtskonforme Geräte im Zuge der Fiskalisierung dürften sowohl dem Wachstum als auch der Profitabilität GKs weiter Rückenwind verleihen. Infolge der Prognoseanhebung bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 103,00 Euro (zuvor: 95,00 Euro).







