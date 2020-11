Das chinesische Passagierdrohnen-Start-up Ehang macht Fortschritte. In diesen Tagen wurden Testflüge in Südkorea genehmigt und durchgeführt. Aufgezeigt wurde die Alltagstauglichkeit des Fluggerätes für Flugtaxi-Dienste, das autonome Abliefern von wichtigen Medikamenten oder das touristische Überfliegen von Sehenswürdigkeiten. Ehang hat in wichtigen Märkten einen Vorsprung, doch ist bei weitem nicht der einzige Anbieter. Es gibt knapp 100 Start-ups, die an Flugautos forschen. Ein anschauliches Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...