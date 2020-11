DJ PTA-News: Navigator Equity Solutions SE: Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

Waalre (pta035/30.11.2020/16:50) - 30. November 2020 - Die im m:access der Börse München notierte Navigator Equity Solutions SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) bestätigt die im Juni 2020 gemeldeten vorläufigen Finanzzahlen bzw. konnte diese leicht übertreffen. Der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde heute auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Navigator Equity Solutions SE erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 5,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,0 Mio. EUR) und schloss das Geschäftsjahr mit einem deutlich positiven Jahresüberschuss in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,8 Mio. EUR) ab. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich von 2,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2018 auf 4,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019 signifikant. Sowohl der Umsatzrückgang als auch die Ergebnisverbesserung lassen sich im Wesentlichen auf die Veräußerung der Beteiligung in Höhe von 51% an der IT Competence Group SE zurückführen.

Das Eigenkapital im Konzern verbesserte sich auf 14,1 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31.12.2019 im Vergleich zum Vorjahr von 8,5 Mio. EUR. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 89 Prozent (Vorjahr: 60 Prozent) verfügt die Navigator Equity Solutions SE über eine ausgesprochen solide Eigenkapitalausstattung. Die Liquiditätssituation inklusive Wertpapiere betrug zum Bilanzstichtag 9,3 Mio. EUR (Vorjahr 7,4 Mio. EUR).

Mit Stichtag 31.12.2019 waren unter Abzug der eigenen Aktien 4.579.341 Aktien der Navigator Equity Solutions SE ausstehend (Bestand eigener Aktien 1.976.104). Bei einem Jahresüberschuss von EUR 4,2 Mio. im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Ergebnis pro ausstehender Aktie von EUR 0,92 erzielt, Der Net Asset Value (NAV) berechnet sich bei einem Eigenkapital in Höhe von rund EUR 14,5 Mio. auf Ebene der Einzelbilanz der Navigator Equity Solutions SE auf 3,17 EUR je Aktie.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist auf der Website www.navigator-equity.com abrufbar.

Die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2020 wird zeitnah erfolgen.

