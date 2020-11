Die Kion Group [WKN: KGX888] macht sich gerade unbeliebt bei ihren Aktionären. Zuerst hatte man eine große Kapitalerhöhung angekündigt, nun folgten knapp zwei Wochen später die Details: Den bisherigen Kion-Aktionären werden 13,1 Mio. neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 9:1 zum Preis von €62 je Aktie angeboten. Sollten nicht alle neue Aktien abgenommen werden, soll eine Privatplatzierung an ausgewählte Investoren folgen. Diese sollte dann ggf. am 4. Dezember abgeschlossen werden.Kion will mit den erhofften €812 Mio. Schulden tilgen. Insbesondere die Corona-Kreditlinie durch die KfW ...

