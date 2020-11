DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Personalie

Gerry Weber International AG: Florian Frank zum Finanzvorstand / CFO bis Ende März 2024 bestellt



30.11.2020 / 17:51

PRESSEMITTEILUNG



GERRY WEBER: Florian Frank zum Finanzvorstand / CFO bis

Ende März 2024 bestellt



Halle/Westfalen, 30. November 2020 - Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat in seiner heutigen Sitzung Florian Frank (48) mit Wirkung vom 1. Januar 2021 zum Finanzvorstand / CFO (Chief Financial Officer) bestellt. Die Laufzeit der Bestellung läuft bis zum 31. März 2024. Florian Frank ist aktuell Chief Restructuring Officer (CRO) und Mitglied des Vorstands. Seine erste Bestellung zum Vorstand erfolgte bereits zum 2. Oktober 2018. In seiner Funktion als Finanzvorstand trägt Florian Frank weiterhin Verantwortung für die Bereiche Finanzen & Controlling, Personal, Outbound Logistik, IT, Corporate Sourcing, Capital Markets und Investor Relations. "Wir sind sehr erfreut darüber, die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit Florian Frank nun in seiner künftigen Rolle als Finanzvorstand fortsetzen zu können", sagt Dr. Tobias Moser, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GERRY WEBER International AG. "Herr Frank hat vom ersten Tag seines Wirkens für unser Unternehmen entscheidend für das Überleben und die Zukunftsaufstellung von GERRY WEBER gewirkt. Seine Bestellung ist ein klares Zeichen der Stabilität und der Kontinuität, um die kommenden Herausforderungen und die nächste Phase der Zukunftsgestaltung bei GERRY WEBER anpacken zu können", so Dr. Moser. Florian Frank hat das Unternehmen im August 2018 zunächst als Restrukturierungsberater unterstützt. Im Oktober des gleichen Jahres wurde er erstmals in den Vorstand bestellt und verantwortete seitdem die Restrukturierung von GERRY WEBER. Unter seiner Ägide wurde das Unternehmen Ende 2019 erfolgreich aus dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt. Dabei gelang sowohl die Restrukturierung des operativen Geschäfts als auch die Restrukturierung der Finanzen. In der Zeit der Corona-Pandemie bewegt sich das Unternehmen verlässlich und im Rahmen der mit Ausbruch der Pandemie angepassten Planungen. Ende Oktober 2020 gelang GERRY WEBER darüber hinaus die Rückkehr an den Kapitalmarkt mit der Wiederaufnahme des Börsenhandels. Über die GERRY WEBER Gruppe

Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com Pressekontakt

Kristina Schütze

Head of Corporate Communications / Pressesprecherin

Tel: +49 5201 185 320

Mobil: +49 172 577 5436

Mail: Kristina.Schuetze@gerryweber.com ? Kontakt Investor Relations

Gundolf Moritz

Mirnock Consulting GmbH

Tel: +49 6227 732772?

Mail: gmoritz@mirnock-consulting.de

