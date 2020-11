Der DAX kann heute bislang seine Gewinne trotz einer schwächer eröffnenden Wall Street halten. Das passiert nicht so oft und spricht für ihn. Er gewinnt derzeit 52 Punkte bzw. 0,39 % auf 13.387 Punkte. Wie ein Blick auf den Chart zeigt, ist er dabei, die untere seiner beiden kurzfristigen Widerstandslinien auch auf Schlusskursbasis zu überwinden. Die höhere liegt dabei auch bereits in greifbarer Nähe. Kurz: Der DAX braucht nicht mehr viel bis zu seiner Schwelle, an der Momentum-Investoren Eigendynamik durch Anschlusskäufe generieren könnten.

