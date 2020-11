NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

SASKATOON (SASKATCHEWAN), 30. November 2020. Royal Helium Ltd. ("Royal" oder das "Unternehmen") (TSXV: RHC) hat mit einem Konsortium unter der Leitung von Cormark Securities Inc., dem auch Clarus Securities Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital Corp. und Richardson Wealth Ltd. angehören, eine Vereinbarung hinsichtlich der Durchführung einer Privatplatzierung von mindestens 16.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,25 Dollar pro Einheit auf Best Efforts-Basis abgeschlossen. Damit soll ein Bruttoerlös von mindestens 4 Millionen Dollar erwirtschaftet werden (die "Platzierung"). Das Unternehmen hat dem Konsortium auch eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") auf die Vermittlung von bis zu zusätzlichen 50 % der ursprünglich im Rahmen der Platzierung angebotenen Einheiten (bis zu 8 Millionen zusätzliche Einheiten) zum Ausgabepreis gewährt.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (die "Stammaktie") des Unternehmens und einem (1) Warrant (der "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,40 Dollar.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll zur Finanzierung der auf Helium ausgerichteten Explorationsbohrungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens im Süden von Saskatchewan und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, meint: "Nach Abschluss eingehender Explorationsarbeiten im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr darauf, das erste von mehreren geplanten Helium-Bohrprogrammen in Angriff zu nehmen. Wir haben uns mehrere große Helium-Konzessionsgebiete im Süden von Saskatchewan gesichert und in der Formation Deadwood zahlreiche mögliche Heliumreservoire identifiziert. Die ersten geplanten Bohrungen sollen im Konzessionsgebiet Climax im Südwesten der Provinz absolviert werden, gefolgt vom Konzessionsgebiet Bengough im Südosten. Die Explorationsarbeiten halten in (bislang) 8 weiteren Konzessionsgebieten an."

Die Platzierung soll am oder um den 17. Dezember 2020 abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und alle zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pachtbetriebe in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO

Royal Helium Ltd.

1 (306) 653-2692

1 (306) 281-9104

davidson@royalheliumltd.com

Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf Wertpapieren vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Bürger (in Regulation S des Securities Act als "U.S. Person" bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die von der Unternehmensführung erwartet werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Prognosen der Unternehmensführung bzw. andere Faktoren ändern. Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54451Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54451&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA78029U2056Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA78029U2056