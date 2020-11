Sehr geehrte Leser/Innen,DAX Index:Der DAX Index notierte am Montag, den 30.11.2020, nach einem Tagestief bei 13256.8 Punkten, bis auf 13445.1 Punkten höher und schloss bei 13335.7 Punkten. Sofern die 3/6 X-Sequentials Trendmarke bei 13333.3 Punkten nicht per 30 Minuten Schlusskursen unterboten wird, ist eine Aufwärtsbewegung bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13495 Punkten - 13605 Punkten zu erwarten. Sofern sich der DAX Index nach einem Kursanstieg bis auf 13495 Punkten bis 13605 Punkten, ...

