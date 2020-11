DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen verzeichnen Verluste zum Wochenstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Montag im Minus geschlossen. Gegen Handelsende drückte eine schwache Wall Street auf die Kurse. Nach den starken Zugewinnen im November hätten Ultimokäufe zunächst gestützt. Auch habe es den Anschein gehabt, als ob die Anleger ein großes Lockerungspaket der EZB in der kommenden Woche vorwegnehmen wollten, hieß es im Handel. Das fundamentale Umfeld bleibt indessen günstig. Bereits am 7. Dezember könnte in Großbritannien mit ersten Impfungen gegen Corona begonnen werden.

Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 13.291 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gab 1,0 Prozent nach auf 3.493 Punkte - hier belasteten zudem schwache Bankaktien.

Einer der größten Verlierer in Europa waren neben Banken die Öl- und Gas-Werte - der Sektorindex verlor 3,4 Prozent, gedrückt auch von den fallenden Ölpreisen. Im Blick stehen die Verhandlungen der Ölförderländer der Gruppe Opec+ über die künftige Förderpolitik. "Eine zu hohe Fördermenge wird den Preis des schwarzen Goldes unweigerlich drücken", sagte Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Die Weltwirtschaft sei noch nicht stark genug, um bereits wieder normale Fördermengen aufzunehmen, so der Vermögensverwalter.

Wacker Chemie wegen Siltronic rauf

Für die Aktien von Wacker Chemie ging es um 2,5 Prozent aufwärts. Siltronic, an der Wacker mit mehr als 30 Prozent beteiligt ist, steht kurz davor, von der taiwanischen Globalwafers gekauft zu werden. Wie beim Anteilsverkauf 2017 dürfte der Buchgewinn auch diesmal weitgehend steuerfrei bleiben, so die Einschätzung der Commerzbank. Wacker Chemie hält das Gebot von Globalwafers von 125 Euro je Siltronic-Aktie für angemessen. Siltronic schossen um 7,6 Prozent auf 122,20 Euro nach oben.

Positiv beurteilte ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Gerresheimer. Das Unternehmen hatte in der Börsen-Zeitung gute Quartalszahlen in Aussicht gestellt und zudem davon gesprochen, dass die Trends der Medizintechnik die Kennzahlen mittelfristig auf ein anderes Niveau treiben könnten. "Gerresheimer ist einer der Gewinner der Pandemie", so der Marktteilnehmer. Zunächst einmal profitiere das Unternehmen über seine Glasbehälter-Produktion von den kommenden Impfstoffen. Die Titel gewannen 2,4 Prozent.

Der Einstieg von Vestigo bei Corestate kam an der Börse nicht gut an. Für die Corestate-Aktie ging es 9,4 Prozent nach unten. Im Handel ist von offenen Fragen die Rede. So sei unklar, was mit den Anteilen der Aktionäre Norbert Ketterer, Sandra Ketterer und Yannick Heller geschehen sei. Wie ein Teilnehmer anmerkt, hätte sich die Beteiligung der Aktionäre auf knapp 25 Prozent belaufen. Vestigo halte aber nur 9,9 Prozent. Möglicherweise seien die restlichen Stücke am Markt platziert worden. Der gesamte Aufsichtsrat von Corestate ist derweil zurückgetreten.

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat den Bezugspreis für neue Aktien im Rahmen seiner Kapitalerhöhung auf 62,00 Euro pro Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Nachlass auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie im Xetra-Handel im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist am 20. November 2020 bis zum Handelsschluss am 27. November 2020 von 10,7 Prozent. Für die Kion-Aktien ging es 8,1 Prozent auf 64,44 Euro nach unten.

Flutter und Prosus steigen in europäische Indizes auf

Eingepreist sein sollten auch die Änderungen in den europäischen Blue-Chip-Indizes. Aus diesen sind zu Handelsbeginn die Aktien der Unilever N.V. entnommen worden, da diese mit der Unilever Plc verschmolzen worden sind. In den Euro-Stoxx-50 kommen die Aktien des irischen Glückspielkonzerns Flutter, in den Stoxx-50 die Aktien des niederländisch-südafrikanischen Finanzkonzerns Prosus. Die Aktien von Flutter schlossen unverändert, Prosus büßten 2,6 Prozent ein.

Die Aktie der Deutschen Post gab 0,2 Prozent nach. Die Aussagen des Logistikkonzerns, nach denen mit einem Rekordumsatz bei Weihnachtspaketen gerechnet wird, setzten keinen echten positiven Impuls mehr. "Das ist keine Überraschung, und Konkurrenten wie Fedex haben bereits ähnliches verlauten lassen", sagte ein Börsianer. "Die Aussagen sollten voll und ganz eingepreist sein", so der Marktteilnehmer.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.492,54 -35,25 -1,0% -6,7% Stoxx-50 3.054,19 -36,03 -1,2% -10,3% Stoxx-600 389,36 -3,87 -1,0% -6,4% XETRA-DAX 13.291,16 -44,52 -0,3% +0,3% FTSE-100 London 6.298,31 -69,27 -1,1% -15,6% CAC-40 Paris 5.518,55 -79,63 -1,4% -7,7% AEX Amsterdam 606,02 -5,64 -0,9% +0,2% ATHEX-20 Athen 1.753,54 -0,21 -0,0% -23,7% BEL-20 Bruessel 3.667,16 -52,20 -1,4% -7,3% BUX Budapest 38.782,16 -526,74 -1,3% -15,8% OMXH-25 Helsinki 4.564,66 -59,45 -1,3% +8,1% ISE NAT. 30 Istanbul 1.422,36 -55,22 -3,7% +2,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.404,78 +3,20 +0,2% +23,7% PSI 20 Lissabon 4.651,82 -47,10 -1,0% -11,7% IBEX-35 Madrid 8.076,90 -113,80 -1,4% -15,4% FTSE-MIB Mailand 22.060,98 -291,48 -1,3% -4,9% RTS Moskau 1.281,97 -20,46 -1,6% -17,2% OBX Oslo 819,70 -15,95 -1,9% -2,8% PX Prag 966,44 -1,88 -0,2% -13,4% OMXS-30 Stockholm 1.917,54 -19,55 -1,0% +8,2% WIG-20 Warschau 1.830,04 -22,65 -1,2% -14,9% ATX Wien 2.553,78 -45,18 -1,7% -17,7% SMI Zuerich 10.476,43 -24,75 -0,2% -1,3% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:02 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1948 -0,17% 1,1964 1,1956 +6,5% EUR/JPY 124,65 +0,10% 124,37 124,36 +2,3% EUR/CHF 1,0821 -0,02% 1,0806 1,0815 -0,3% EUR/GBP 0,8953 -0,31% 0,8969 0,8970 +5,8% USD/JPY 104,32 +0,26% 103,88 104,02 -4,1% GBP/USD 1,3344 +0,16% 1,3339 1,3330 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5764 +0,06% 6,5742 6,5680 -5,6% Bitcoin BTC/USD 19.287,12 +6,21% 18.514,08 16.680,79 +167,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,87 45,53 -1,4% -0,66 -19,9% Brent/ICE 47,51 48,18 -1,4% -0,67 -22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,28 1.787,45 -0,2% -4,17 +17,5% Silber (Spot) 22,60 22,73 -0,6% -0,13 +26,6% Platin (Spot) 972,93 968,00 +0,5% +4,93 +0,8% Kupfer-Future 3,42 3,40 +0,7% +0,02 +21,2% ===

