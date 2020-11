Anleger, die nach der Absage des Ant-Group-Doppelbörsengangs in Hongkong und Schanghai noch Hoffnung hatten, dass dieser bald nachgeholt werden könnte, sind am Montag enttäuscht worden. Auch kommendes Jahr wird es womöglich nichts mit einem neuen Anlauf. Darauf deuten Aussagen von chinesischen Insidern hin.Von Mitarbeitern der Finanzaufsicht in China heißt es laut Bloomberg, die Chancen auf ein Ant-Group-IPO 2021 seien gering. Ant Group (früher: Ant Financial) sei noch in einer frühen Phase der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...