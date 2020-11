HANGZHOU (IT-Times) - Jack Ma, Gründer des E-Commerce-Konzerns Alibaba Group, wollte seinen Mega-Finanzarm Ant Group an die Börsen in Hongkong und Shanghai bringen, doch daraus wurde erst einmal nichts. An der Ant Group, die vom chinesischen Multi-Milliardär Jack Ma kontrolliert wird, ist auch der chinesische...

Den vollständigen Artikel lesen ...