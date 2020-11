Aktuell zählt die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5; WKN: A0Z23Q) zu den absoluten High-Flyern innerhalb der deutschen IT-Branche. Nachdem die Dortmunder Firma am 2. November die Prognose für das Gesamtjahr 2020 aufgrund eines starken dritten Quartals anhob, gewann der Anteilschein innerhalb kürzester Zeit nochmals deutlich an Wert. Wir haben mit dem adesso CFO Jörg Schröder in einem Interview erfahren, warum die Geschäfte bei den Westfalen derzeit so gut laufen und welche Ziele das ambitionierte Unternehmen verfolgt.NTG24.de: Herzlichen Glückwunsch zu der bisher sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in diesem Jahr. Bitte erläutern Sie die wesentlichen Treiber für Ihre Margen- und Umsatzentwicklung in 2020?

Den vollständigen Artikel lesen ...