Die Coronakrise hält nach wie vor die Welt in Atem. Lange Zeit war sogar unklar, ob es überhaupt effektive Impfstoffe gegen die Pandemie gibt. Als erste Unternehmen sorgten die Impfstoff-Entwickler BioNTech und Pfizer für Entwarnung und verkündeten Anfang November, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff über eine 90-prozentige Wirksamkeit aufweist. Nun wurden die ersten Impfstoffe in die USA ausgeliefert.Laut der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten FAA wurde am vergangenen Freitag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...