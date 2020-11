ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Symrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 118 auf 120 Euro angehoben. Das organische Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers im Jahr 2021 und darüber hinaus werde an der Börse noch unterschätzt, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Montag vorliegenden Studie. Entgegen der Markterwartungen dürfte Symrise außerdem den Rückstand reduzieren, was die Margenentwicklung im Vergleich zum Sektorschnitt betreffe./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 14:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 14:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de