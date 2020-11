Nachdem adesso bereits Anfang November vorläufige Zahlen bekannt gegeben und im Rahmen dessen die Prognose erhöht hat, wurden nun Mitte November die finalen Zahlen veröffentlicht. So erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 20,9% auf 137,79mEUR (Q1: +21,5% / Q2: +9,6%), sodass sich die Dynamik nach einer vorübergehenden Verlangsamung im zweiten Quartal wieder beschleunigt hat. Hintergrund dessen waren der weitere Ausbau der Geschäftsaktivitäten im In- und Ausland sowie erfolgreiche Lizenzabschlüsse im Produktgeschäft. Zudem hat sich auch ein merklicher Anstieg beim Umsatz pro Mitarbeiter von 6% im dritten Quartal niedergeschlagen. Im Neunmonatszeitraum erhöhte sich der Umsatz um 17,3 auf 383,87mEUR, da zugleich auch die Zahl der Vollzeitmitarbeiter (FT) um 13,2% auf 4.471 anstieg. So konnte adesso maßgeblich von der hohen Digitalisierungsnachfrage im IT-Servicegeschäft profitieren. Eine besonders hohe Nachfrage verzeichnete das Unternehmen aus dem Maschinenbau (+139%), dem öffentlichen Sektor (+47%) sowie dem Gesundheitsbereich (+40%). Regional betrachtet konnten alle Regionen (Deutschland +15% / Schweiz +21% / Österreich +23% / Türkei +29% / Sonstige +99%) zweistellige Zuwächse erzielen.



