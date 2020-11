Am Donnerstag, d. 26.11., wurde sowohl in unserem Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV wie auch Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN die Aktie des weltgrößten Konzerns für Analyse- und Testverfahren in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel, Körperpflegemittel und Umwelt, EUROFINS SCIENTIFIC (FR0000038259) bei einem Kurs von 67,00 Euro ausgestoppt. Die Aktie beendete an diesem Tag den Pariser Handel mit einem Schlusskurs von 66,96 Euro.Vor der erstmaligen Stopkurs-Festlegung von 67 Euro war die Aktie am 09.11., dem erstmaligen Ankündigungstag unmittelbar bevorstehender Corona-Impfstoffeinführungen durch BIONTECH/PFIZER und MODERNA, von einem Tageshoch von 75,40 Euro bis auf ein Tagestief von 61,30 Euro abgestürzt (= - 18,7 %), worauf hin wir uns nach Eröffnung dieser neuen, extrem breiten und volatilen Tradingspanne sofort zu o.g. Stop Loss-Setzung veranlasst sahen (wie mittlerweile auch bei allen übrigen Werten unserer Strategie- und Themendepots).

