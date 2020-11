ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead machte sich in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Gedanken über ein die strategischen Auswirkungen eines möglichen Gebots für den Bürokommunikationsdienst Slack. Seine Vorbehalte für solch einen Deal würden ausgeglichen durch den von ihm erwarteten Investitionszyklus in einer Zeit nach Corona. Dieser dürfte das Wachstum des Softwarekonzerns ab dem dritten Quartal 2021 stützen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 17:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

