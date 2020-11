Zum Abschluss eines starken Monats nehmen die Anleger am Montag an der Wall Street Gewinne mit. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zwei Stunden vor Schluss um 0,91 Prozent auf rund 29.638 Zähler nach. Damit entfernte er sich weiter von der 30.000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche erstmals hinter sich gelassen hatte. In diesen Sphären hatten die Anleger zuletzt schon wieder kalte Füße bekommen.Was dennoch bleibt ist ein starker November. Zuerst geprägt von der US-Wahl und dann noch stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...