General Motors hat seine Beteiligungspläne am E-Auto-Startup Nikola auf Eis gelegt. Auch bei der Entwicklung und Herstellung der mit Wasserstoff betriebenen Autos wird Nikola nicht mehr von GM unterstützt. Der Automobilriese General Motors hatte erst kürzlich angekündigt einen Anteil von elf Prozent am aufstrebenden Tesla-Rivalen Nikola zu erwerben. Jetzt zog GM dieses Vorhaben jedoch zurück, was nicht überraschen kommt. Grund dafür ist unter anderem ein Bericht von Finanzinvestor Hindenburg Research, der Nikola des Betrugs bei seiner Elektrofahrzeugtechnologie beschuldigt. In dem Bericht heißt es...

