Aus Berlin. Mit einer mutigen Akquisition schrauben die Berliner ihren Umsatz auf voraussichtich 1 Mrd. Euro hoch. Die Struktur des Portfolios der Medikamente ist etwas schwierig, aber in der Qualität hochwertig. Mit der angekündigten Akquisition sprang der Wert um fast 20 % an einem Tag. Was tun? Bitte lesen Sie die nächste Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

MEDIOS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de