Nach einem schwachen Monatsabschluss beginnt der Dezember mit starken Vorgaben vom Terminmarkt. Während des asiatischen Handels haben sich die wichtigsten Futures alle weit ins Plus vorgearbeitet. Der DAX-Future liegt wenige Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mehr als 0,67 % im Plus bei über 13.400 Punkten. Der S&P 500 Future steigt um mehr als 0,82 % auf 3.652 Punkte und der Nasdaq-Future liegt 0,85 % im Plus bei 12.381 Punkten. Ein deutlicher Kontrast zum schwachen Handel am Montag.Frankfurt konnte sich gestern der schwachen Stimmung nicht entziehen. Zum Handelsschluss gingen alle deutschen Benchmarks bis auf den TecDAX mit leichten Verlusten aus dem Rennen. Der DAX sank um -0,33 % auf 13.291,16 Punkte, wobei die Vorzüge von Volkswagen (-3,14 %) und die Aktien von MTU (-3,16 %) am stärksten sanken. Auch der SDAX sank im Vergleich zum Schlussstand von Freitagnachmittag um -0,38 % auf 13.782,19 Punkte. Zu den größten Verlierern zählten hier Leoni (-6,66 %) und Corestate (-9,43 %).

Den vollständigen Artikel lesen ...