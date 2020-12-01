The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.12.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2020
ISIN Name
DE000A3H22F2 KION GROUP AG BZR
DE0005117592 ADVANTAGE KONSERVATIV
BMG2161L1155 CHINA SINOSTAR GRP HD-,01
US66981G1085 IGNITIS GR.SP.GDR 144A/1
BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10
KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10
US609207AQ82 MONDELEZ INTL 18/23
XS1000918018 LOUIS DREYF.C. 13/20
US12543DAV29 CHS/COMM.HEALTH SYS 14/22
DE000DG4T8U1 DZ BANK IS.A694
XS1076016432 DAIM INT.FI. 14/20
US74978DAA28 DONNELLEY 13/21
US247361ZL55 DELTA AIR L. 17/20
XS1917880103 NORDIC INV.BK 18/20 MTN
XS1917808849 WESTPAC BKG 18/20 FLR MTN
XS1917614569 HSBC HLDGS 18/21 FLR MTN
XS0861594652 AT + T INC. 12/20
DE000HSH4VJ1 HCOB SZ IX 14/20
USG05891AA76 ASTON MARTIN CAP. 17/22
DE000A2E4ZK6 DT.PFBR.BANK PF.R.15274LS
CA172967EB37 CITIGROUP INC 07/27 FLR
DE000A18VN16 WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
AT0000A13K95 ERSTE GP BNK 13-20FLR MTN
DE000CZ40NL4 COBA MTN 18/20 VAR919
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2020
ISIN Name
DE000A3H22F2 KION GROUP AG BZR
DE0005117592 ADVANTAGE KONSERVATIV
BMG2161L1155 CHINA SINOSTAR GRP HD-,01
US66981G1085 IGNITIS GR.SP.GDR 144A/1
BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10
KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10
US609207AQ82 MONDELEZ INTL 18/23
XS1000918018 LOUIS DREYF.C. 13/20
US12543DAV29 CHS/COMM.HEALTH SYS 14/22
DE000DG4T8U1 DZ BANK IS.A694
XS1076016432 DAIM INT.FI. 14/20
US74978DAA28 DONNELLEY 13/21
US247361ZL55 DELTA AIR L. 17/20
XS1917880103 NORDIC INV.BK 18/20 MTN
XS1917808849 WESTPAC BKG 18/20 FLR MTN
XS1917614569 HSBC HLDGS 18/21 FLR MTN
XS0861594652 AT + T INC. 12/20
DE000HSH4VJ1 HCOB SZ IX 14/20
USG05891AA76 ASTON MARTIN CAP. 17/22
DE000A2E4ZK6 DT.PFBR.BANK PF.R.15274LS
CA172967EB37 CITIGROUP INC 07/27 FLR
DE000A18VN16 WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
AT0000A13K95 ERSTE GP BNK 13-20FLR MTN
DE000CZ40NL4 COBA MTN 18/20 VAR919
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