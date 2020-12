Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX beendete den November gestern mit leichten von Verlusten von 0,3 Prozent. Auf Monatssicht legte er aber um 15 Prozent zu. So deutlich hat er in einem November in seiner 30-jährigen Geschichte noch nie zulegen können. Marktidee: AUD/USD. Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar in einem langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte der Kurs bis auf ein 17-Jahres-Tief und startete dort eine dynamische Erholungsrallye. Der Aufschwung führte zu einer deutlichen Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. Zuletzt ging das Währungspaar unterhalb des Anfang September erreichten 2-Jahres-Hochs in den Korrekturmodus über.