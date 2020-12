FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine wiedererstarkte chinesische Wirtschaft dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Kursgewinne zur Folge haben. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Daraufhin legten die Börsen in Fernost teils kräftig zu.

Für den Dax indizierte der X-Dax eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von rund einem Prozent auf 13 418 Punkte. Damit setzt sich das zähe Ringen des Leitindex mit einer Widerstandszone bei 13 300 bis 13 460 Zählern fort. Oberhalb dieser Zone winkt das Rekordhoch vom Februar bei knapp 13 800 Punkten.

In den Fokus könnten Bayer-Aktien rücken. Die Leverkusener können eine rechtliche Baustelle in den USA nicht wie erhofft schließen. Ein im Juni geschnürtes Vergleichspaket mit US-Klägern wegen angeblich mit der Chemikalie PCB verseuchten Gewässern wurde vom Bundesbezirksgericht in Los Angeles zurückgewiesen. Zudem trennt sich Bayer von einem 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Aktienpaket des Tiergesundheitsspezialisten Elanco. Bayer-Aktien legten auf Tradegate leicht zu.

Aktien von Henkel stiegen auf Tradegate um gut ein Prozent, nachdem die Investmentbank HSBC zum Kauf der Papiere geraten hatte. Ein Kaufvotum der Bank UBS für Symrise ließ den Kurs des Aromen- und Duftstoffherstellers um knapp zwei Prozent zulegen./bek/fba



DE000BAY0017, DE0006048432, DE0008469008, EU0009658145, DE000SYM9999