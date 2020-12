Die Varta-Aktie zeigt sich wieder von ihrer gewohnt volatilen Seite. Anfang Oktober hat die Aktie innerhalb von zwei Wochen um rund 25 Prozent zugelegt. Nachdem der Batteriehersteller Mitte des Monats die Zahlen zum dritten Quartal präsentierte, wurden die Kursgewinne wieder nahezu komplett abgegeben. Am Ende konnte die charttechnische Unterstützung bei 100 Euro aber erfolgreich verteidigt werden. Bleiben die Bullen jetzt am Ball, dann könnte es am Ende noch zu einem versöhnlichen Jahresausklang ...

