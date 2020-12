Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) erhöhte die Prognose, erhielt dritten US-Grossauftrag (302 MW) und die Aktie steigt und steigt. Und gestern gab es dann bei 20,18 EUR einen neuen Jahreshöchststand. Biden-Effekt plus Impfstofffortschritte tun ihr übriges für weitere Anstiege. Zumindest sieht es so aus. Nachdme Moderna gestern die Notfallzulassung ihres Impfstoffs in den USa beantragte, sind nun zwei heiße Kandidaten (BioNTech war noch schneller) im Rennen für baldige erste Impfungen. Und was dem Gesamtmarkt gestern einen Schub gab, beginnend in Asien, sollte auch dem DAX heute gut tun - und ...

