Zürich (ots) - An zentraler Lage eröffnete knechtcare am 30.11.2020 ein Covid-19 Testzentrum für Schnelltests und PCR-Tests in Zürich Nähe Paradeplatz. Im Testzentrum erhalten Personen innert 15 Minuten das Ergebnis mittels eines Antigen Schnelltests oder am Folgetag mittels eines PCR-Tests. Ohne Voranmeldung können sich Personen innert weniger Minuten testen lassen.Mit dem Testzentrum möchte knechtcare einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und helfen, Ansteckungspfade zu durchbrechen. Durch die schnelle Übermittlung der Befunde ermöglichen wir eine rasche Reaktion bei einer Ansteckung.Für Reisende, welche einen negativen Covid-19 PCR-Test benötigen, bieten wir eine speditive und zeitsparende Möglichkeit, dies durchzuführen. Wir liefern den Befund bequemt auch aufs Smartphone und auch am Wochenende. Das Resultat wird wahlweise in deutscher, englischer, italienischer oder französischer Sprache mit der international anerkannten Laboranalyse übermittelt.Covid-19 Testzentrum am Bleicherweg 56, CH-8002 Zürich.Öffnungszeiten: 10:00 bis 16:00Weitere Informationen unter www.covid-test.ch (http://www.covid-test.ch)Über knechtcare:knechtcare (www.knechtcare.ch (http://www.knechtcare.ch)) umfasst die Aktivitäten der Knecht Gruppe (www.knecht.ch (http://www.knecht.ch)) im Gesundheitswesen. Knechtcare bietet ein umfassendes Leistungsangebot im ambulanten Bereich an, u.a. Rehabilitation zu Hause, Pflege, Patiententransport, Rettungsdienst und Dialyse. Knechtcare beschäftigt rund 400 Mitarbeitende in diversen Fachdisziplinen.