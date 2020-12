Der US-Pharmakonzern Moderna hat wie angekündigt als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung sei am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eingereicht worden, sagte eine Moderna-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in New York. Die Aktie von Moderna kennt derweil kein Halten mehr. Kostete das Papier Ende Oktober noch gut 65 Dollar, so ging es am Montag mit einem Plus von mehr als 20 Prozent auf 152,74 ...

